EASKF yaşayan efsaneleri unutmadı

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon'u (EASKF) tarafından ‘Eskişehir Sporunda Yaşayan Efsaneler' ödül töreni düzenlendi.

Taşbaşı Kırmızı salonda düzenlenen tören, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadri Atam'ın açılış konuşması ile başladı. Vefanın önemine değinen Atam ‘İnsanlar yaşarken hatırlanması gerekiyor. Bizler vefa örneği göstererek Eskişehir'de spora gönül veren büyüklerimizi unutmadık. Böyle bir törenle ilki gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Konuşma sonrasında ödüle layık görülen fakat rahatsızlıkları dolayısıyla evlerinden çıkamayan Turhan Karalar, Yılmaz Unay ve İbrahim Aydınel'i EASKF yönetimi evinde ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür edip ödül verdi. 3 isimde geceye katılamazken, çekilen video ile salondaki herkese selam yolladı. Bu slayt gösterisinde salonda bulunan bazı isimler gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti. Ardından ödüller sahiplerini buldu.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, CHP İl Başkanı Recep Taşel, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akpınar, amatör kulüp başkanları ve spor camiası ile ödül alan isimlerin aileleri katıldı.