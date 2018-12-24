Ebru sanatı kıyafet ve aksesuarlara yansıdı

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatür Evi'nde açılan ‘Ebru Sanatı Sergisi' sanatseverler tarafından ilgi gördü. Eskişehir'de ilk defa Ebru Sanatı Sergisini açtığını belirten Ebru Sanatçısı Süheyla Öztürk, "2015 yılından beri Ebru Sanatı ile profesyonel olarak ilgilenmekteyim. Her Ev Bir Atölye ve ‘Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi' isimli kooperatiflerde aktif olarak görev almaktayım. Ayrıca haftanın 2 gününde de kursiyerlere, Ebru Sanatı kursu vermekteyim. 2015 yılından bu tarafa hazırladığım Ebru Sanatı ile ilgili eserlerimi ilk kişisel Ebru Sanat sergimde sanatseverlerin beğenisine sundum. Sergimi gezen sanatseverler ve davetliler, Ebru Sanat Sergimi beğendiler. Ebru Sanatı ile ilgili sergimde şunlar bulunmaktadır: Deri çanta, cüzdan, bileklik çeşitleri, kumaş çanta çeşitleri, elbiselik, bluzluk kumaş uygulaması, kravat, mendil, eşarp, şal, fular, takı, panolar, tablo, bandana, bant, toka ve bunun gibi Ebru Sanatı ile ilgili eserlerim bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.