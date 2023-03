Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden büyük başarı

Başvurular çerçevesinde jüri tarafından verilen karara göre Anadolu Üniversitesi Eczalık Fakültesi öğretim üyeleri büyük başarı gösterdi.

2005 yılından bu yana her yıl eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere TEB Eczacılık Akademisi tarafından verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatih Demirci ve Doç. Dr. Belgin Sever elde ettikleri başarı ile Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Demirci, bilimsel araştırma ve çalışmaları ile eczacılık bilimine sağladığı evrensel düzeydeki katkıları dolayısıyla TEB Eczacılık Akademisi 2022 Yılı Bilim ödülüne layık görülürken, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Sever ise eczacılık bilimine katkı yapma potansiyeli bulunan genç bilim insanlarına verilen TEB Eczacılık Akademisi 2022 Yılı Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Demirci, 30 yıldır başarılı çalışmalara imza atıyor

TEB Eczacılık Akademisi 2022 Yılı Bilim Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Fatih Demirci ödülü Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kartal ile beraber aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Demirci, eczacılık ve doğal ürünler alanında 30 yıldan fazla bir süre içinde 200'den fazla ulusal ve uluslararası makale, bildiri, kitap bölümü ve kitap yayınladı. Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora sonrası araştırma projeleri ve eğitim faaliyetlerinde yer aldı. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin haricinde gerek Anadolu Üniversite'sinde gerekse Sağlık Bakanlığı gibi değişik kurul, komisyon ve makamlarda idari görevler yaptı. Akademik çalışmalarının yanında AR-GE'ye dayalı ÜR-GE çalışmalarını da farklı sektörlerle Teknopark faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdi. Hâlihazırda 10'dan fazla çalışması Türk Patent Ofisi'nde inceleniyor. Çalışma ve araştırma konularını medisinal kimya, doğal maddeler kimyası, aromaterapötikler, fitoterapötikler başta olmak üzere farklı in siliko, in vitro, in vivo deneysel ilaç ve yardımcı maddelerin haricinde gıda takviyelerini de disiplinlerarası olarak kapsıyor. 2019'dan itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev aldı. Bilimsel makalelerinin değerlendirilmesi sonucunda Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri- Eczacılık Bilimleri alanında 3'üncü, Türkiye'de 11'inci, Avrupa'da 276'ncı, dünyadaki listelenmiş üniversiteler arasında ise 761'inci sırada yer aldı.

Doç. Dr. Sever, eczacılık alanında bilimsel yeniliklere katkı sağlıyor

Genç akademisyenlere verilen teşvik ödülüne layık görülen ve Japonya'daki devam eden çalışmaları nedeniyle ödül törenine katılamayan Doç. Dr. Belgin Sever, aldığı ödülden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, insanlık için yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğini açıkladı. Bu çerçevede Doç. Dr. Sever, eczacılık alanında özellikle antikanser ilaç adaylarının tasarımı, sentezlenmesi ve geliştirilmesi hususunda bilimsel yenilikler getirdi ve katkılar sağladı. Ayrıca kazandığı TAKEDA Science Foundation ve Tübitak 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları ile Kumamoto University, Faculty of Life Sciences, Medicinal and Biological Chemistry Science Farm Joint Research Laboratory'de (Kumamoto, JAPONYA) yeni nesil antikanser, anti-HIV ve anti-ALS ilaç adaylarının geliştirilmesi üzerine çalışıyor. Yaptığı çalışmaların verileri yüksek etki değerli dergilerde basılmış ve nitelikli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunuldu. Anadolu Üniversitesi tarafından verilen makale performans, akademik başarı ve akademik üstün başarı ödüllerini 2016-2022 tarihleri arasında kazandı. Ayrıca 2022 yılında “7th Venus International Women Awards” ödül töreninde “Young Woman Researcher” ödülüne layık görüldü. Bilimsel araştırma projesi yürütücülüğü ve araştırmacılığı yanında TÜBİTAK 1002 proje yürütücülüğü ve TÜBİTAK 1001 ve TÜSEB proje araştırmacılıkları bulunuyor. Sever ayrıca Heliyon Chemistry, Open Chemistry ve Plos One dergilerinin akademik editör kurullarında yer alan Pharmaceuticals, Molecules ve Frontiers in Chemistry Dergilerinde konuk editörlük yapıyor.