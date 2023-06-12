Eczacılık Fakültesinde “Eczacılık Yemini Töreni”

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen "Yemin Töreni" Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlendi. Törene Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sinem Ilgın, Prof. Dr. Yusuf Özkay, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Eskişehir Eczacı Odası Genel Sekreteri Eren Eryılmaz ile öğretim üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri katılım gösterdi. Yemin Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun mezun olan öğrencilerin yeni bir hayata adım atmalarından sevinç duyduklarını dile getirerek, “Hepinizin bir hedefi olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmelisiniz. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir” şeklinde konuştu.

Eryılmaz, tüm öğrencilere başarılar diledi

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı adına Genel Sekreteri Eren Eryılmaz, Eczacılık Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere hayatta başarılar dilerken kendisinin de Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olarak bu törende bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yıl Sonu Komitesi adına konuşma yapan Ecz. Melis Umay Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirtti.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf Temsilcisi Eylem Tarhane ise yemin töreni konuşmasında, köklü bir okul olan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitim aldıkları için gururlu olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren Eczacılık Fakültesi öğrencileri başarı belgelerini Eczacılık Fakültesi Dekanı Bülent Ergun'dan alırken Eskişehir Eczacı Odası Genel Sekreteri Eren Eryılmaz ise Yıl Sonu Komitesinde yer alan öğrencilere mezuniyet başarı belgelerini takdim etti. Mezun öğrencilerin, mezuniyet başarı belgeleri Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Programın sonunda öğrenciler mesleklerinin ilk adımı olan Eczacılık Yeminlerini Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay ile birlikte ettiler.