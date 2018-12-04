İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacılık Fakültesi'ne Hindistan Eczacılar Birliği'nden uluslararası ödül

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, kuruluşunun 50’nci yılında Hindistan Eczacılar Birliği’nden uluslararası ödül aldı.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, kuruluşunun 50'nci yılında Hindistan Eczacılar Birliği'nden uluslararası ödül aldı.


Anadolu Üniversitesi, 60'ıncı kuruluş yıl dönümünde önemli bir başarıya daha imza attı. İlaç konusunda çok sayıda nitelikli yayınları ile dikkat çeken Eczacılık Fakültesi, Öğretim Elemanları Doç. Dr. Miriş Dikmen, Doç. Dr. Zerrin Cantürk, Arş. Gör. Elif Kaya Tilki ve Doktora Öğrencisi Selin Engür tarafından hazırlanan ve “Indian Journal of Pharmaceutical Sciences” dergisinde 2017 yılında yayımlanan “Penicillium crysogenum sekonder metabolitlerinin antianjiyojenik ve antimetastatik etkileri” başlıklı makale “Farmakoloji ve Farmakogenomi” alanında her yıl verilmekte olan Prof. M.L. Khorana anma ödülüne (Prof. M.L. Khorana en iyi makale ödülü) layık görüldü. Ödül kazanan bu makale ile ortaya konan araştırmanın, kanser tedavisine gelecekte ışık tutması bekleniyor.


Doç. Dr. Miriş Dikmen ve Arş. Gör. Elif Kaya Tilki Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları, Doç. Dr. Zerrin Cantürk Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Selin Engür ise Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi olarak görev yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.