Eczacılık Fakültesi'ne Hindistan Eczacılar Birliği'nden uluslararası ödül

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, kuruluşunun 50'nci yılında Hindistan Eczacılar Birliği'nden uluslararası ödül aldı.

Anadolu Üniversitesi, 60'ıncı kuruluş yıl dönümünde önemli bir başarıya daha imza attı. İlaç konusunda çok sayıda nitelikli yayınları ile dikkat çeken Eczacılık Fakültesi, Öğretim Elemanları Doç. Dr. Miriş Dikmen, Doç. Dr. Zerrin Cantürk, Arş. Gör. Elif Kaya Tilki ve Doktora Öğrencisi Selin Engür tarafından hazırlanan ve “Indian Journal of Pharmaceutical Sciences” dergisinde 2017 yılında yayımlanan “Penicillium crysogenum sekonder metabolitlerinin antianjiyojenik ve antimetastatik etkileri” başlıklı makale “Farmakoloji ve Farmakogenomi” alanında her yıl verilmekte olan Prof. M.L. Khorana anma ödülüne (Prof. M.L. Khorana en iyi makale ödülü) layık görüldü. Ödül kazanan bu makale ile ortaya konan araştırmanın, kanser tedavisine gelecekte ışık tutması bekleniyor.

Doç. Dr. Miriş Dikmen ve Arş. Gör. Elif Kaya Tilki Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları, Doç. Dr. Zerrin Cantürk Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Selin Engür ise Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi olarak görev yapıyor.