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Edebiyat dünyasının prestijli ödülü Anadolu Üniversitesinin

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Gökhan Tunç, Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahibi oldu.


Türk edebiyat eleştirisinin önemli ismi Mehmet H. Doğan'ın adına, Türk şiirine katkı sunmak amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından verilen “Mehmet H. Doğan Ödülü”nün bu yılki sahibi, Şiir ve Bellek: Modern Türk Şiirinde Bellek Metaforları adlı kitabıyla Üniversitenin Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç oldu. Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinden oluşan Ödül Seçici Kurulu, “Türk şiir eleştiri yazınında sıkça karşılaşılan imge vurgusunu, Bellek gibi pek kullanılmayan bir yordamla güçlendirmesi” nedeniyle söz konusu prestijli ödülü Tunç'un Şiir ve Bellek çalışmasına oy birliği ile verme kararı aldı.

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