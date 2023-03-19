İhlas Haber Ajansı

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Edirne'deki şampiyonada Eskişehirli sporcu altın madalya kazandı

Edirne’de, 7 ülke ve 450 sporcunun katıldığı Uluslararası 4.

Edirne'de, 7 ülke ve 450 sporcunun katıldığı Uluslararası 4. Edirne Cup yarışlarında milli sporcu Sudem Denizli 50 metre sırtüstü kategorisinde açık yaş kadınlarda birinci olarak altın madalya kazandı.


Konuyla ilgili Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “7 Ülke ve 450 sporcunun katıldığı Uluslararası 4. Edirne Cup müsabakasında milli sporcu Sudem Denizli 50 metre sırtüstü kategorisinde 29 saniye 66 saliselik derece ile açık yaş kadınlarda birinci olarak madalya kazandı. Milli sporcumuz Mehmet Ali Topal ise 2 dakika 2 saniye 80 saniyelik derece ile genç erkek ikincisi ve açık yaş erkekler üçüncüsü olarak madalya kazandı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

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