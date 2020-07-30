EFSAD'tan Vali Ayyıldız'ı ziyaret

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) yönticileri Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

EFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Bayar ve Yönetim Kurulu üyeleri Alper Meranezlioğlu ve H. Selçuk Kıray, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Dernek üyeleri ziyarette EFSAD'ın amaçları ve etkinlikleri ile ilgili Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.