Efsane eldiven kabri başında anıldı

Eskişehirspor'un ve milli takımın eski kalecilerinden Sinan Alağaç, ölümünün 33'üncü yılında kabri başında düzenlenen programda anıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) ile ortaklaşa düzenlediği anma programı ile Eskişehirspor'un unutulmaz milli kalecisi Sinan Alağaç kabri başında anıldı. Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, Alağaç ailesi ve merhum sporcunun yakınları, Eskişehirsporlu yöneticiler, takım arkadaşları, sporseverler, Sinan Alağaç Ortaokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Kaybettiğimiz tüm sporcularımızı rahmetle anıyorum. Sinan Alağaç, tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcuydu” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından anma etkinliğine katılanlar, Sinan Alağaç'ın mezarı başında dua etti. Etkinlik Tepebaşı Belediyesi'nin pilav, ayran ikramı ile sona erdi.

Sinan Alağaç, 24 Kasım 1985 tarihinde Eskişehirspor'un Bolu Abant'taki kampında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 25 yaşında yaşamını yitirmişti.