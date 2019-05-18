Eğitim Fakültesi öğrencilerinden, özel eğitim kütüphanesi

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Gazi Acar, bölüm personelleri ile araştırma görevlilerinin yanı sıra öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, “Topluma Hizmet Uygulamaları dersi oldukça kapsamlı bir ders. Öncelikle Gazi Hocamızı ve tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Öğrencilerimizin kitaplara sahip çıkması, kütüphane kültürünün tanıtılmasına imkan sağlamaları çok güzel, her birinizi tekrar kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uzm. Özel Eğt. Öğretmeni Gazi Acar ise öğrencilerin kütüphane kurulması sürecindeki yoğun çabasına dikkat çekerek, “Topluma hizmet uygulamaları dersinde J grubumuzdan Özel Eğitim Bölümü'nün öğrencileri için özel eğitim kitaplarının ağırlıkta olduğu bir kütüphane kurma fikri geldi. Bu fikri öğrencilerimiz dekanımıza ve bölüm başkanımıza teklif ettiler. Görev paylaşımıyla kitap toplamaya başladılar, özel eğitim alanında kitap çıkaran yayınevlerine ulaştılar ve kitap talep ettiler, bütün özel eğitim hocalarımızı ziyaret ederek kitap talep ettiler. Bir özel eğitim öğrencisinin okuması gereken temel kitapları temin etmeye çalıştılar ve ayrıca alan dışından da oldukça önemli kitapları temin ettiler ve kütüphaneyi doğru bir şekilde kullanımını sürdürmek için okulumuz kütüphanesindeki profesyonellerle görüşmeler gerçekleştirdiler. Arkadaşlar kendi aralarında çok güzel bir adım attılar. Bundan sonrası için amacımız daha yeni kitaplarında eklenmesiyle bölüm öğrencilerinin buradan yeterli düzeyde istifade etmeleridir” şeklinde konuştu.

“Bir kitap bir insanı, bir insan toplumu değiştirebilir”

Özel Eğitim Bölümü öğrencisi Furkan Aydoğmuş, ”Kütüphane fikrinin çıkış noktası Eğitim Fakültesi E-Blok'ta bulunan bu okuma salonunun atıl durumda olduğunu fark etmemiz oldu. Bunun üzerine okuma salonunun amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak ve Özel Eğitim Bölümümüze bir kütüphane kazandırmış olmak isteğiyle ve hocalarımızın da verdiği destekle bugün fikrimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bir kitap bir insanı, bir insan bir toplumu değiştirebilir” diye belirtti.

Kütüphane fikrini hayata geçiren Özel Eğitim Bölümü öğrencileri Ayşe Nur Avcı, Furkan Aydoğmuş, Rasim Fatih Soysal, Hikmet Taha Acartürk, Burak Dincel, Burak Borazan, Salih Tufan, Erdemhan Arslaner, Soner Karadeniz, Mesut Çelebi fakültelerine kütüphane kazandırmış olmaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.