Eğitim Fakültesinden Türkiye Çevre Haftasına özel etkinlik

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Farkındayım: İklim ve Çevre Değişiyor' başlıklı seminer, Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Ortaokulu ve Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Farmakoloji Uzmanı ve Çevre Gönüllüsü Didem Değirmenci ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, katılımcıların Çevre Haftası'nı kutlayarak konuşmasında şunları söyledi:

“Hepimiz biliyoruz ki dünya nüfusu son yüzyılda hızlı bir artış göstermektedir. İnsan nüfusu arttıkça da çevreye olan olumsuz etkimiz de artış meydana geliyor. Çevreyi, iklimi kısacası her şeyi değiştiriyoruz. Bize bırakılan dünyayı, sizlere ve gelecek nesillere aktarma konusunda birçok şeyi eksiltiyoruz, yitiriyoruz. Sahip olduğumuz dünyayı gelecek nesillere aktarmak için daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Önce kullandığımız kaynaklara sonra çevremize dikkat etmemiz, şuurlu davranmamız gerekiyor. Çevre Haftası'nın düzenlenme maksatlarından birisi de budur.”

“Vereceğiniz bir karar ile dünya değişebilir”

Farmakoloji Uzmanı ve Çevre Gönüllüsü Didem Değirmenci, seminerde hava, iklim ve iklim araştırma konularına değinerek, “Gri bir alana doğru gitmekteyiz. Çevremizdeki diğer canlıları da etkilemekteyiz. Su israfını ve kirli bir çevreyi bizler oluşturarak hayvanların yaşam alanında müdahale etmekteyiz. Aksiyon alıp davranışlarımızı değiştirerek bu gri alanı yeşil bir alana çevirebiliriz. Küresel bir iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Bitkiler dışında kalan diğer canlılar, hepimiz karbondioksit üretip etrafa yayıyoruz. Son yıllarda giderek artan ve dünyaya zarar veren diğer bir gaz ise sera gazı. Dünya daha fazla ısınarak doğal afetlere sebebiyet veriyor. Son 50 ila 100 yılları arasında farklı bir ısınma söz konusu. Bunun nedeni de Sanayi Devrimi ile süregelen fabrikalardan çıkan atıklar çevreyi kirletti. Fabrikalardan çıkan dumanlar fazla karbon üreterek dünyanın daha fazla ısınmasına neden oldu. Tüm dünyayı etkileyen bir iklim krizi içerisindeyiz ama aksiyonlarınızı bireysel olarak da almalısınız” dedi.

Öğrenciler çöp topladı

Seminerin sonunda Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci tarafından Değirmenci'ye teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinliğin ikinci aşamasında Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Pehlivan Yılmaz ve Mustafa Kemal Ortaokulu ve Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek “Temiz Çevre, Temiz Yaşam” çerçevesinde Japon Bahçesi'nde drama etkinliği düzenledi. Öğrenciler daha sonra Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde çöp toplama etkinliği düzenledi.