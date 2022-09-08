Eğitim Fakültesinin 40. yılına özel konferansta “Değişen Toplumda Öğretmenlik” konuşuldu

yılına özel olarak “Değişen Toplumda Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Nitelikleri ve Öğretmen Eğitimi” başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gültekin ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Rektör Erdal: “Cehaletle ve bilgisizlikle mücadele etmenin en güzel yolu eğitimdir”

Eğitim Fakültesinin 40. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın genç öğretmenler yetiştirmeye odaklanmasının yanında hizmet içi eğitim çerçevesinde yapıldığının altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cehaletle, bilgisizlikle, kötülüklerle mücadele etmenin en güzel yolu eğitim. 40 yıllık Eğitim Fakültesine sahip olan bir Üniversite olarak biz bu önemli misyonun ne kadar değerli olduğunu vurguluyoruz. Bu önemli konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Prof. Dr. Dinç: “Sorunların çözüme kavuşması için mesleki gelişim sürekli desteklenmelidir”

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, geçmişten bugüne kadar hayata geçirilen reform projeleri dikkate alındığında dünyadaki eğitim sistemlerinin başarısının okuma ve değişime hızla cevap verme ekseninde olduğunu belirtirken konuşmasının devamında şunları söyledi: “Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci alımı, alınan öğrencilerin nitelikli bir öğretmen adayı olarak yetiştirilmesi, mezun olduktan sonra istihdamı ve sürdürülebilir kalite bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.”

Prof. Dr. Gültekin: “Hiçbir sınıfta, hiçbir öğrenci öğretmenden yoksun kalmamalı”

Eski dönemlerden günümüze kadar öğretmen niteliklerinin değişiminden bahseden Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gültekin, “Değişen Toplumda Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Nitelikleri ve Öğretmen Eğitimi” başlıklı konferansta şu ifadelere yer verdi: “Tarım toplumundan sanayiye, oradan da bilgi toplumuna geçiş yapan insanlık gerçekten yeni bir dönemin eşiğinde. Bilgi toplumu dediğimiz toplumsal yaşamda değişim hızlanmış, üretilen bilgi miktarı artmış durumda. Yeni dönemin de ayak seslerini duyuyoruz; dijital toplum, hayal toplum, sanal toplum. Öğretmenin kişisel nitelikleri doğuştan geliyor. Bizler mesleki nitelikler konusunda duyarlı olmak zorundayız.”

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Öztürk'ün anısının Eğitim Fakültesi Drama Salonu'nda yaşayacağının aktarıldığı ve salonun isminin “Prof. Dr. Ali Öztürk Drama Salonu” olacağı belirtilen konferans, plaket takdimi ile sona erdi.