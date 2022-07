Eğitim Fakültesi'nin 40'ıncı yılı söyleşi ile kutlandı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, kuruluşunun 40'ıncı yılını düzenlenen söyleşi ile kutladı.

Düzenlenen söyleşiye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Eğitim Fakültesi'nde daha önce dekanlık görevinde bulunmuş Prof. Dr. Ahmet Konrot, Prof. Dr. Gürhan Can, Prof. Dr. Gül Durmuş Köse, Prof. Dr. Coşkun Bayrak ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

“Türkiye'nin geleceğini sizler yetiştiriyorsunuz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Erdal, “Eğitim Fakültesi'nin 1959'a kadar dayanan çok köklü bir geçmişi var. O günden bugüne kadar fakültede emeği geçen tüm dekanlarımıza ve hocalarımıza minnettarız. Türkiye'nin geleceğini sizler yetiştiriyorsunuz. Sadece akademik eğitim değil erdemli insan olmayı öğretmek gibi de çok önemli bir sorumluluğunuz var. Kökleri bu kadar geçmişe giden bir fakültenin mensubu oldukları için tüm dekanlarımıza ve akademik personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Umarım daha nice 40 yılları birlikte sağlıkla ve huzurla kutlarız” dedi.

“Eğitim Fakültesine emek vermiş tüm dekanlara söyleşimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum”

Eğitim Fakültesi'nin 40'ıncı yılında kalabalık bir şekilde bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Dekan Prof. Dr. Dinç, “Eğitim Fakültesine emek vermiş tüm dekanlara söyleşimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Her bir hocamız kendi döneminde fakültemizi daha iyi yerlere taşımak için var gücüyle çalıştı. Umarım bizler de aynı başarıyı sürdürüp başarılı çalışmalara imza atabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Uygulama Eğitim fakültesi için çok önemli”

Söyleşide konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Konrot uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaparak, “Eğitim Fakültesi üniversitemizle birlikte kuruldu. Uygulama, Eğitim Fakültesi için çok önemlidir. Nasıl ki hastanesiz bir tıp fakültesi düşünemezseniz uygulamasız bir eğitim fakültesi de düşünülemez” şeklinde konuştu.

“Sadece kendi öğrencilerimizi yetiştirmekle kalmadık”

Milli Eğitim Bakanlığı ile proje yaptıklarını belirten Prof. Dr. Gül Durmuş Köse, “Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri hem kendi öğrencileri için hem de Türk eğitim sistemine fayda sağlayacak projeler için büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Bu çerçevede dönemimizde Milli Eğitim ile de ortak projelerimiz vardı. Hocalarımız sadece yüz yüze öğrenci yetiştirmede değil Türkiye'nin her yerinden öğrenci yetiştirmekte de büyük rol oynadılar” diye konuştu.

"Yaptığımız ilk şey birlik beraberlik oluşturmaktı”

Eğitim Fakültesi'nin gelişimine yaptıkları katkılardan bahseden Prof. Dr. Çoşkun Bayrak, “Bir yere geldiğinizde yapmanız gereken ilk şey eksik gördüklerinizi geliştirmektir. Biz buraya geldiğimizde yaptığımız ilk şey takım çalışmasıydı. Bu çerçevede fakültemizde 16 tane koordinatörlük kurduk. Bu şekilde fakültemizin görünürlüğünü arttırdığımızı düşünüyorum” dedi.

“Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi büyük bir gurur kaynağıdır”

Prof. Dr. Gürhan Can ise, geçmişten günümüze kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Türk eğitim sistemine kazandırdığı başarılı, özverili öğretmenlerle büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Can, her yeni dönemde daha yenilikçi çalışmalara imza atan fakültenin hem eğitim kadrosunun hem de öğrencilerinin fark oluşturan bir vizyonunun olduğunu da sözlerine ekledi.

Söyleşi, Rektör Erdal'ın konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediye takdim etmesiyle sona erdi.