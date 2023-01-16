Eğitim kurumlarında çalışanlara “öfke ve stres yönetimi” eğitimi verildi

Eskişehir'deki eğitim kurumlarında çalışan yardımcı personel, kantin görevlileri, servis şoförleri ve güvenlik görevlilerine yönelik "Öfke ve Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından verilen eğitimlerde; öfke ve stres nedir, öfke kontrolünün sağlanması, öfke ve stresin uygun yöntemlerle nasıl ifade edebileceği konularında paylaşımlar yapıldı. İletişim, kurum kültürü gibi konulara da değinilen eğitimlerde yaşanmış örnekler ve uygulamalı etkinliklere de yer verildi. Eğitimlerde katılımcılar, merak ettiği sorulara da yanıt bulma imkânı elde etti.

Yapılan açıklamada, "Gelişimsel ve önleyici hizmetler çerçevesinde öğrencinin kendini tanıması, var olan yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi, duygularını fark etmesi, düzenlemesi ve yönetebilmesi, başkalarını anlaması ve kabul etmesi, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için gerekli bilgi, tutum ve davranışları edinebilmesi, kişisel güvenliğini sağlayabilmesi, aile ve toplumsal değerler ile doğaya karşı duyarlılık kazanması amacıyla eğitimler düzenleniyor" denildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yüz yüze ve online eğitimler veren Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerine ve eğitimlere katılan personellere teşekkürlerini iletti.