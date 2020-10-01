Eğitim Sen'den Başkan Kurt'a ziyaret

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şube Başkanı Faik Alkan ile şube yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyaretin ana gündemi Covid-19 salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıklar ile Odunpazarı Belediyesi'nin bu dönemde öğrenciler için gerçekleştirdiği çalışmalar oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının pandemi koşullarında uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde başlamasının ardından öğrenci ve velilerin kaygılarını arttıran gelişmeler yaşandığını söyleyen Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan sıkıntıları anlattı. EBA'nın eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu belirten Alkan, “Sabah 08.20'den akşam 20.20'ye kadar bu program üzerinden ders yapan öğretmenler travma yaşadılar. Öğrenciler ve velilerin de birçok şikâyetine konu olan bu uygulama yerine şartlar yerine getirilip yüz yüze eğitime geçilmeli” dedi.

Bu dönemde Eskişehir'deki okulları gezerek eğitim emekçileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Alkan, okullarda yaşanan sorunları ve eksiklikleri tespit ettiklerini kaydetti. Okullarda yaşanan sorunların çözümünde yerel yönetimlere düşen görevler olduğunu da dile getiren Alkan, bu sorunların çözümünde belediyelerden yardım beklediklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin Covid-19 salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Alkan, öğrenci ve velileri adına Başkan Kurt'a teşekkür etti.