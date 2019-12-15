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Eğitimci yazar Nazmi Avcı'ya yoğun ilgi

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı’ya yazdığı kitaplarla katıldığı Eskişehir 2’inci Kitap Fuarı’nda okurları yoğun ilgi gösterdi.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'ya yazdığı kitaplarla katıldığı Eskişehir 2'inci Kitap Fuarı'nda okurları yoğun ilgi gösterdi.


Eskişehir'de bu sene 2'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya gelen Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yazar Nazmi Avcı'ya Seyitgazili ve Eskişehirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Yoğun ilgiden hayli memnun olan Avcı, ''Boş zamanlarda kaleme aldığım 'Eğitimde Mutlak Başarı Yolları', 'Akif'in Işığında Asım Olmak', 'Yedi Güzel Adam' ve 'Gelenekten Geleceğe Eğitim Meseleleri' kitaplarımla okurlarımla buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Seyitgazili hemşehrilerimiz ve dostlarımız bizleri yalnız bırakmayarak onure etti. İleride 5. kitabımla yakında okurlarımla tekrardan beraber olacağız. Fuara gerçekten ilgi çok yoğun, burada eğitimci yazar arkadaşlarımızla beraber Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün standında kitaplarımızı imzalıyoruz'' dedi.

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