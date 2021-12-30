Eğitimcilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Asar ve İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Fındık, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Asar ve İnönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Fındık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.