Eğitimcilerden ve öğrencilerden çevre düzenlemesi

Eskişehir'in Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi ve Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun ortak kullanılan bahçesi, eğitimci ve öğrencilerin çabalarıyla yeniden düzenlendi.

Çevre düzenlemesine Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Altan Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı da katılarak çalışmalara ortak oldu. Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı, yapılan çalışmanın önemine değindi. Avcı, "Seyitgazi Halk Eğitimi Merkezi ve Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesi güzelleşmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu. Diğer okullarımız da örnek alırsa özellikle öğrencilerimizin çevre bilincinin gelişmesinde bir ışık olabilir". diye belirtti.

Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özkan ise "Kurumumuz imkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz düzenleme ile çocuklarımızın daha güzel bir ortam hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hepimiz bir arada yaşıyoruz ve burayı ortak olarak kullanıyoruz. Düzenleme sonrasında güzel bir görüntü ortaya çıktı" dedi.