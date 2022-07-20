Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" ile Eskişehir il sınırları içerisinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliğini arttırmak için planlı çalışmalar yürütülecek.

Protokolle, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle artırılması, öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişen bilimsel/teknolojik değişimleri tanımaları, gelişmeleri yakından takip etmeleri, bu konuda deneyimlerini arttırmaları, ailelerin sosyokültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması noktasında, taraflar arasında ortak projeler yürütülecek.