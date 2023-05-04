Eğitime yatırımlar tüm hızlıyla devam ediyor

71 Evler Mahallesinde yapımı devam eden Zübeyde Hanım Anaokulu inşaatında temel üstü betonarme yükseltme perdeleri demir donatı ve kalıp montajını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmesi için yapımı hızla devam eden okullarımızda, inşaat kalitesi bakımından da son derece titiz davranıyoruz. Okulların yapımında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete sunulacak bu okulların günümüze uygun en iyi donatımla donatılmış bir şekilde eğitime kazandırılmasını hedefliyoruz. Biliyoruz ki eğitim ve öğretime harcanan her kuruş, ülkemizin geleceğine yaptığımız en büyük yatırımlardandır” dedi.

Deprem öldürmez bina öldürür

Zübeyde Hanım Anaokulu binasının statik projesinde yer alan esaslara göre imal edilmesi hususunda yapının depreme dayanaklılığının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Töre, deprem öldürmez bina öldürür esası ve hassasiyeti istikametinde çalışan sahadaki tüm ekibe çalışmalarında kolaylıklar diledi.