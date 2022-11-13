İhlas Haber Ajansı

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Eğlence mekanında bıçaklı ve tüfekli kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir’de eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve tüfekli kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve tüfekli kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çalışanlar ile eğlenmeye gelen grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçakla, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, bıçakla yaralanan Uğur Çolak tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına aldı.

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