Eğlenceli matematiğin adresi “Matematik Evi”

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını öğrenciler ile buluşturmayı sürdürüyor.

Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Matematik Evi'ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitimler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.