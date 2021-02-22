Egzoz parçalarından yapılan figürler görenleri gülümsetiyor

Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllardan beri egzoz tamirciliği yapan Fatih Kuyukazan, hurda egzoz parçalarını geri dönüştürerek insan ve köpek figürleri tasarladı. Yaptığı çalışmaların vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını gören Kuyukazan, maske kullanımına dikkat çekmek adına egzozdan yaptığı insan figürüne maske taktı. Tasarladığı figürlerin dükkânının bir parçası haline geldiğini belirten Kuyukazan, ”Bu figürleri yapma sebebimiz, ortaya çıkan egzoz hurdalarını değerlendirmekti. Nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünürken, ilk olarak insan figürüyle başladık. Yaklaşık 15 günde tamamladım. Aslında tekrardan bir insan figürü yapmayı düşünüyorduk ama değişik olması için köpek yaptık. Köpek biraz daha uzun sürdü. Yapımı daha zordu. Sonuç olarak güzel bir ürün ortaya çıkartmayı başardık. Yediden yetmişe herkesin dikkatini çekiyor. Herkes fotoğraf çekiniyor. Çocuklarını bile getirip fotoğraf çekmek isteyen oluyor. Yoldan geçen vatandaşların da çok dikkatini çekiyor” şeklinde konuştu.

“İnsan figürümüze maske takarak pandemi sürecine dikkat çekmeye çalıştık”

Maske kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini ifade eden Fatih Kuyukazan, maskeli insan figürünün oldukça dikkat çektiğini söyledi. Maskesiz vatandaşların figürü gördükten sonra maskelerini taktığını vurgulayan Kuyukazan, “Buradaki amacımız tamamen vatandaşlara yönelikti. 10 kişiden 6 tanesinin maske takmadığını görüyoruz. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. İnsan figürümüze maske takarak pandemi sürecine dikkat çekmeye çalıştık. Amacımıza ulaştık, güzel dikkat çekti. Onu görüp de maskesi elinde olan vatandaşlar maske taktı” ifadelerini kullandı.