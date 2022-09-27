Ehliyetsiz sürücü kullandığı araçla kaza yaparak yaralandı

Eskişehir'de genç yaştaki ehliyetsiz bir sürücünün yüksek hız yapmasıyla meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken araçta büyük maddi hasar oluştu.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, genç yaştaki ehliyetsiz sürücü, yüksek hız sonucu kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan hafif ticari araç devrilerek sürüklenmeye başladı. Duvara, çöp kovasına ve kaldırıma çarpan araç adeta hurdaya döndü.

Kaza sonucu hafif ticari aracın genç yaştaki sürücüsünün yaralandığı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.