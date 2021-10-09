Ekim Geçidi sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ekim Geçidi sergisi 20'nci yılında Eskişehirliler ile buluşmak üzere açıldı.

Tepebaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet teması ile Ekim Geçidi sergisine 20'nci yılında ev sahipliği yapıyor. 1983 yılında temelleri atılan Ekim Geçidi sergileri, Türkiye'nin birçok ilinde binlerce sanatçının katılımıyla beğeni kazandı. Sanatın her disiplinini Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için üreten özel, özgür ve özgün sanatçıları tema olmaksızın bir araya getiren karma bir sergi olarak dikkat çeken Ekim Geçidi sergisi, Tepebaşı Belediyesi sergi salonunda açıldı.

Heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performanslar gibi alanlarında üretmekte olan sanatçıları bir araya getiren Ekim Geçidi sergisinin Eskişehir'deki teması ise Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet oldu. 30 Ekim tarihine dek Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binasında görülebilecek serginin açılışına sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini, Eskişehir Küratörü Gülhan Övez ve Ankara Küratörü Fatma Nazan Özsaka ve Kadir İstifçi ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır kesti. 51 tablo ve 2 seramik olmak üzere 53 eserin yer aldığı sergi, katılımcılardan beğeni topladı.

Sergiye katılan sanatçılara teşekkür belgesi de takdim edildi.