İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir’de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmadakent sokakları adeta bomboş kaldı.

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir'de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmada


kent sokakları adeta bomboş kaldı.


Ülke genelinde dün akşam saat 19.00 itibariyle tam kapanma uygulaması başladı. 17 gün sürecek olan kısıtlamada Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kent merkezinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların alışveriş bahanesiyle bir mahalleden diğerine geçmesine izin vermedi. Çalışma belgesiyle kısıtlama gününde dışarı çıkanlara izinleri suiistimal etmemeleri, aynı durumun tekrarlanması halinde ise gerekli cezai işlem yapılacağı yönünde uyarılar yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.