Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletme personellerine eğitim verildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir'de faaliyet gösteren ekmek ve ekmek çeşitleri sektöründe çalışan personellere yönelik 22, 23, 28 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitim faaliyetleri verildi.

Söz konusu eğitimler, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay, Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz, Ece Dergi, Ayşe Özden ve Müge Çimen tarafından ekmek ve ekmek çeşitleri sektörlerinde çalışan toplamda 504 personele verilerek 8 oturum halinde tamamlandı. Eğitimlerde hijyen ve sanitasyon ile ilgili temel tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalarının nedenlerinden bahsedildi. Ayrıca personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon ile zararlılarla mücadele konuları hakkında bilgiler verildi. Eğitim, katılımcılara ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğinde yer alan konular hakkında bilgilendirme yapılarak sonlandırıldı. Eğitimler sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan 494 katılımcıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından katılım sertifikası düzenlenecek.