Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanı'nı seçti

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi” 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 12'nci Dönem 1'inci Çalıştayı'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi faaliyetlerini sürdürüyor. Çevre Çocuk Meclisi Çalıştayı; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, ilkokul ve ortaokullardan çok sayıda öğrenci, koordinatör öğretmen, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve İklim Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Çalıştayın geçici başkanlığını Özel Atayurt Ortaokulu öğrencisi Elif Zeren Güleç yaptı.

“Çevre konusunda böylesine duyarlı olduğunuzu görmek beni umutlandırıyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Ataç “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile doğaya verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi korumayı da sürdürüyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar dünyadan büyük takdir topluyor. Siz öğrencilerimizin de çevre konusunda böylesine duyarlı olduğunu görmek beni umutlandırıyor. Diliyorum, birlikte de güzel projeler yapalım. Hatta sizler ile birlikte çevre konulu çalışmalarımızı inceleyeceğimiz bir gezi yapmayı isterim. Seçiminizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Hepimizin ortak çabası çevre sorunlarının çözümü için çalışmaktır”

Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem ise “1999 yılından bu yana Tepebaşı Belediyesinin önemli destekleriyle Eko-Okullar programını yürütüyoruz. Belediyenin ev sahipliğinde 12. Dönem 1. Çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Çevre adına önemli çalışmalar yapan Tepebaşı Belediyesi'nde uzun yıllardır Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile çok verimli çalışmalar yürütüyoruz. Belediye bünyesinde oluşturulan İklim Müdürlüğü ile de ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği' başlığı altında; İklim ve Su, İklim ve Enerji, İklim ve Orman, İklim ve Biyolojik Çeşitlilik gibi konularda verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bizler Tepebaşı Belediyesi ve ilgili müdürlüklerin çalışanları, il koordinatörlüğü, okul koordinatör öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, öğrencilerimizle birlikte çok iyi bir ekibiz. Hepimizin ortak çabası çevre sorunlarının çözümü için çalışmaktır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak temel hedefimizdir. Bu bağlamda sayın belediye başkanımızın şahsında belediye çalışanlarına, öğrenci ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Erdem ayrıca Eko-Okullar tarafından 2018-2021 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin video sunumu da yaptı. Toplantıda daha sonra aday olan öğrencilerin konuşmalarına geçildi ve başkanlık seçimi için oy kullanıldı. İklim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Karbon Ayak İzi” konulu atölye çalışmasının da yapıldığı çalıştayda, Çevre Çocuk Meclisi başkanlığına Özel Çağdaş Okulları Ortaokulu öğrencisi Bilge Hayat Dal, başkan yardımcılıklarına Özel Atayurt Ortaokulundan Ayşe Nehir Özkan, Özel Bilnet Ortaokulundan Neslihan Günal, katip üyeliklere ise Yunus Emre İlkokulundan Mustafa Uğur ve Dumlupınar İlkokulundan Çınar Sürer seçildi.

Başkan seçilen Bilge Hayat Dal yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Çevre Çocuk Meclisi 12. Dönem 2. ve 3. çalıştay konuları ile Eko-Okulların ortak faaliyet programını okudu. Okunan program Meclis Genel Kurulu tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni Başkan Dal, Başkan Ataç'a, İl Koordinatörü Erdem'e ve okul koordinatör öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.