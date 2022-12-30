Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi” başkanını seçti

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 13. Dönem 1. Çalıştayı'nda başkanlık seçimi yapılırken, öğrenciler demokrasinin en önemli göstergesi olan seçme ve seçilme hakkını kullandı. Tepebaşı Belediyesinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi faaliyetlerini sürdürüyor. Çevre Çocuk Meclisi Çalıştayı Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, ilkokul ve ortaokullardan çok sayıda öğrenci ve koordinatör öğretmen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan İl Koordinatörü Nadir Erdem, “Bu güzel etkinlikte Eskişehir adına fark oluşturuyoruz. Demokrasi adına demokratik seçme-seçilme hakkınızı kullanacaksınız. Ayrıca kürsüye çıkıp adaylar olarak çevreye dair düşüncelerinizi paylaşacaksınız. Bu çok önemli. Bizler, çevreyi çok önemsiyoruz. Tepebaşı Belediyesi de çevreye dönük projeleri ile bizim uzun yıllardır paydaşımız. Çevreye sahip çıkmamız gerekiyor. Çevrenin sürdürülebilir olması da çok önemli. Bu yüzden duyarlı olmalıyız. Öğrencilerimiz gelecekte bu çevrede yaşayacaklar, temiz bir çevrede yaşayıp sağlıklı beslenmeyi hak ediyorlar. Bu amaçla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yapılacak çalışmalar çok değerli. Çalışmalarımızda daima bizlere destek olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çevreye duyarlı çalışmaların daima destekçisi olunacağını ifade ederek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 13. Dönem 1. Çalıştayı'nda tüm aday öğrencilere başarılar diledi.

Programda daha sonra Deniz Yıldızları grubu, çevre kirliliğine dikkat çeken şarkılarını seslendirdi. Ardından hazırlanan film ile geride kalan dönem boyunca Eko-Okullar tarafından gerçekleştirilen 1 yıllık çalışmalar izlendi. Toplantıda Çevre Haftası etkinliklerine katkılarından dolayı Dumlupınar İlkokulu öğretmenlerine teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra başkan adayları 3'er dakikalık propaganda konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çeşitli okullardan 10 öğrencinin aday olduğu Çevre Çocuk Meclisi başkanlığına, yapılan oylama neticesinde Ahmet Sezer Ortaokulu'ndan Zeynep Güçlü, başkan yardımcılığına ise Özel Bilnet Okullarından Ferhan Özdemir seçildi. Oylama sayımı yapılırken, meclis üyeleri ve öğretmenler ile birlikte atölye etkinliği de yapıldı. Ayrıca öğrenciler, çevre sorunlarına da resimler ile dikkat çekti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 13. Dönem 1. Çalıştayı, Zeynep Güçlü'nün teşekkür konuşması ve 12. Dönem 2. Çalıştay Programı ile ortak faaliyetlerin okunması ve oylanması ile sona erdi.