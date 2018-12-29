Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nde başkanlık seçimi demokrasi şölenine dönüştü

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi”nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 10. Dönem 1. Çalıştayı'nda yapılan başkanlık seçimi demokrasi şölenine dönüştü.

Çalıştay, ilkokullar ve ortaokullardan 70 öğrenci, 20 koordinatör öğretmenin katılımıyla Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Çevre Çocuk Meclisi Başkanının seçildiği etkinliği veliler de izleyici olarak takip ederken, seçimlerde tam anlamıyla demokrasi şöleni yaşandı. Çalıştay, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Neslihan Ersoy'un geçici meclis başkanı olarak yaptığı açılış konuşma ile başladı. Daha sonra Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu, “1999 yılından bu yana destek verdiğimiz Eko-Okullar Programı ve Türkiye'de tek örnek olan “Çevre Çocuk Meclisi” çalışmalarının uzun yıllardan bu yana belediyemizin destekleriyle yürütülmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem ise çalıştayda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Eko-Okullar ve Çevre Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Erdem sunumunda, “10 yıldır Çevre Çocuk Meclisi çalıştaylarında çevre ve çevre sorunları adına önemli çalışmalar yürüttük. Geçen yıl düzenlediğimiz kitap toplama kampanyası ile iki okulda Eko-Okullar Kütüphanesi kurduk. İl içinde ve il dışında çok sayıda okulun kütüphanesine kitap desteği sağladık. Bu eğitim-öğretim yılında ilimizde şubesi olan LÖSEV'e destek kampanyaları düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra meclis başkanlığına aday olan öğrencilerin propaganda konuşmaları meclis genel kurulu tarafından coşkuyla alkışlandı. Propaganda konuşmalarının ardından salona gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, başkan adaylarına başarı dileyerek, “Eko-Okullar çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paydaş olarak destekliyoruz. Çevre sorunlarında farkındalık oluşturmak, çözümler üretmek için sizleri belediyemizde görmekten çok mutlu oluyoruz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlığı seçiminde oy verme işlemleri ise tam bir demokrasi şölenine sahne oldu. Oylamanın ardından, sandık kurulu oy sayım ve dökümünü yaparken çalıştayın bir diğer etkinliğine geçildi. Başkan Ahmet Ataç öğrenci ve öğretmenlerle birlikte oluşturulan yeni yıl ağacına 2019 yılı için dileklerinin yazılı olduğu yaprakları astı. Dileklerde; ülkemiz ve dünya için barış ve huzur, doğal kaynaklarımızın israf edilmeden kullanılması, yeni yılda yeni fidanlar dikerek ormanlarımızı çoğaltılması, insanların çevreye verdikleri zararların farkına varması, daha temiz ve güvenli yaşanabilir bir dünya, hayvan sevgisinin artması, termik santral kurulmaması, küresel ısınmanın azalması, iklimlerin normale dönmesi gibi temenniler yer aldı.

Oylama sonuçları, geçici Meclis Başkanı Neslihan Ersoy'a ulaştığında ise salonda heyecan dolu bir bekleyiş hakim oldu. Meclis başkanlığına Bahçeşehir Koleji öğrencisi Fazıla Uğur, başkan yardımcılıklarına ise Özel Etkin Kolej Ortaokulu'ndan Ahmet Kaan Yurdakul, Ahmet Sezer Ortaokulu'ndan İremgül Kara, Özel Çağdaş Okulları Ortaokulu'ndan Gülderen Soyiç seçildi. Etkinlikte daha sonra meclis başkanının yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Çevre Çocuk Meclisi 10. Dönem Faaliyet Programı okundu. Okunan program meclis genel kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi. Başkan Neslihan Ersoy meclis salonunu kendilerine açan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem ve okul koordinatörlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından 2018 yılının başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik dolu günler getirmesi dilekleriyle çalıştay sona erdi.