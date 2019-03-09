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'Eko Şov' kadınlar için çaldı

Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şarkılarını kadınlar için söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, Eskişehirlilerden tam not aldı.


Tepebaşı Belediyesinin temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bugüne verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Eko Şov, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesinde gerçekleştirilen konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi; günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı. Konseri çok sayıda vatandaş ile birlikte izleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de şarkı ve marşlara eşlik etti.


Vatandaşların beğeni ile izlediği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

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