Ekonomide gelecek beklentileri değerlendirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde 'Güncel Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri' adlı panel düzenlendi.

Ekonomist Zeliha Saraç ve SpartaCo Kurucu Ortağı Taner Özarslan'ın sunumlarıyla ekonomideki güncel gelişmelerin değerlendirildiği panel, sanayicilerin ve üniversite öğrenci kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ekonomi değişiyor, dünya değişiyor. Bu kadar değişenin içinde neler değişmiyor, bugün bunları konuşmak için buradayız. Öngörülebilirlik bugünkü kadar değerli olmamıştı” dedi.

Ekonomist Taner Özarslan, Eskişehir üniversite ve sanayi anlamında gelişmiş bir şehir olduğu için ekonomik gelişmelerin konuşulduğu panelin ilkini Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyanın ekonomik ve sanayi anlamında içinde bulunduğu durumu rakamlarla anlatan Özarslan, “Sosyal adaleti sağlamak istiyorsanız, toplumda kalkınmayı uzun vadede gerçekleştirmek istiyorsanız, rekabet gücünüzü korumak istiyorsanız istihdam ve bölüşümü adil yapmak zorundasınız. Böylece kalkınma, sosyal adalet ve gelişme gerçekleştir. Bunları yapabiliyorsan diğer ülkelere karşı üstün hale gelirsin. Her toplumun da amacı ilk önce kendi ülkesinde bunu en üst düzeye çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

“Yeni meslekleri eklemek gerek”

Gelecekteki ihtimaller ve iş dünyasının nasıl bir çerçevede ilerleyebileceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Saraç, “Günümüzde artan ve geleceğin meslekleri olan mühendislerin yanına başka alanlarda eklemek gerek. Makine mühendisliğinin yanına endüstriyel tasarım, yazılım gibi yanına mutlaka başka alanlar eklemeniz gerekiyor. Gelecekte, geleneksel sektörlere göre yazılım, bilgisayar mühendislikleri daha öne çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.