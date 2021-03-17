Ekonominin başkanları Özel EOSB Meslek Lisesinde incelemelerde bulundu

Eskişehir Oda ve Borsa başkanları, Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir olarak en büyük isteklerimizden biri mesleki eğitimin daha gelişmesi ve güçlenmesidir. Çünkü geleceğimiz sanayide ve yetişmiş insan gücünde saklı. Bugün ziyaret ettiğimiz okulda bu anlamda şehrimize büyük katkı sunacak. Emeği geçenleri gönülden kutlarız. Söz konusu okulumuz eğitime, öğretime, birlik-beraberliğimize ve geleceğimize fırsat kapıları da aralayacak” dedi.

Eskişehir OSB'de hizmet veren okul incelemesine Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın yanı sıra Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve okul öğretmenleri katıldı.