El emeği ürünler görücüye çıkıyor

Odunpazarı Belediyesi'nin 11 Halk Merkezi'nde açılan atölyelerde eğitim alan atölye katılımcılarının el emeği göz nuru eserlerinin sergileneceği ‘Halk Merkezleri Yıl Sonu Sergisi'nde, 16 farklı branşta el emeği ürünler yer alacak. Sergi açılışının ilki 20 Mayıs 2019 Pazartesi Günü saat 10.30'da Emek Halk Merkezi'nde gerçekleşecek. Aynı gün 11.30'da Erenköy Sezai Aksoy Halk Merkezi, 13.00'de 71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi ve 14.30'da 75. Yıl Selami Vardar Halk Merkezi'nde sergi açılışları yapılacak. 3 gün boyunca devam edecek olan sergi 22 Mayıs 2019 Çarşamba Günü sona erecek.

‘Halk Merkezleri Yıl Sonu Sergisi' 24 Mayıs 2019 Cuma Günü gerçekleşecek açılışlar ile devam edecek. 24 Mayıs Cuma Günü 10.30'da Orhangazi Halk Merkezi, 11.30'da Büyükdere Halk Merkezi, 13.00'de ise Kırmızıtoprak Orhan Oğuz Halk Merkezinde yapılacak açılışlarla atölye katılımcılarının eserleri görücüye çıkacak. 3 gün sürecek olan sergi, 26 Mayıs 2019 Pazar Günü sona erecek.

Gökmeydan Halk Merkezi (10.30), Karapınar Halk Merkezi (11.30), Vadişehir Halk Merkezi (13.00) ve Ihlamurkent Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi (14.00) atölye katılımcılarının yıl boyunca yaptığı eserlerin yer alacağı sergi 28 Mayıs 2019 Salı Günü gerçekleşecek. 3 gün sürecek olan ‘Halk Merkezleri Yıl Sonu Sergisi' 30 Mayıs Perşembe Günü sona erecek.