El emeği ürünler yıl sonu sergisinde

Emek, Sezai Aksoy, Aydın Arat ve Selami Vardar Halk Merkezlerinde açılan sergide, yıl boyunca eğitim gören atölye katılımcılarının yıl boyunca yaptığı eserler yer alıyor.

Aynı gün, farklı zamanlarda gerçekleşen sergi açılışlarına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda atölye katılımcısı katıldı. Giysiden takıya farklı branşlarda el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu sergide, Selami Vardar Halk Merkezi'nde yer alan giyim atölyesi katılımcıları defile düzenledi.

Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkan Kazım Kurt, halk merkezlerinde temel amaçlarının çocukları ve kadınları mutlu etmek olduğunu söyledi. Bunun içinde gerekli olan eğitim ve kültür çalışmalarını yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan kurt, “Birlikte yapalım, birlikte üretelim; daha çok insan katılsın, daha çok insanla kaynaşalım. Mahallemizi birlikte yönetelim istedik. O nedenle de bu işe kenar mahallelerden başladık. 12 Halk Merkezimiz var şu anda, artık halk merkezilerimizin sayısını artıracağız. Çok ciddi bir ekonomik kriz var ve bu krizden en az etkilenmenin yolunu bulmamız gerekiyor” dedi. Sergide kadınların bir yıl boyunca ürettiği eserlerin yer aldığını dile getiren Başkan Kurt, “Bugün ürettiklerinizi göreceğiz. Sadece yapmış olmak için üretmenizi istemiyorum, ürettiklerinizi satabileceğiniz bir formül bulmamız gerekiyor. Bu ürettiklerinizden para kazanarak, aile bütçenize katkı sunmalısınız. Bu nedenle de gerek sergilerlerle gerekse kooperatifle farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Umarım gelecekte daha iyi şartlarda daha iyi işleri birliye gerçekleştiririz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve davetliler, atölye katılımcılarının ürettiği bir birinden güzel el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi. Eserler hakkında atölye katılımcılarından bilgi alan Başkan Kurt, atölye katılımcıları ile fotoğraf çektirdi.

Emek, Sezai Aksoy, Aydın Arat ve Selami Vardar Halk Merkezlerinde 3 gün boyunca devam edecek olan sergi, 22 Mayıs Çarşamba Günü sona erecek.