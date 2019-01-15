El emeklerini podyuma taşıdılar

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri giyim kursiyerlerinin hazırladığı "2019 Yeni Yıl Defilesi" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Defilede 94 kursiyerin hazırladığı el emeği tekstil ürünleri, yine kursiyerler tarafından sergilendi.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen giyim eğitimlerine katılan kursiyerler, Yeni Yıl Defilesi etkinliğinde el emeklerini podyumda taşıyarak sergiledi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, eğitmenler ve bin 200 kursiyer kadın katıldı.

Burada bir konuşma yaparak katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, Tepebaşı'nın bir moda merkezi haline geldiğini ifade ederek, “Buradan manzara o kadar güzel ki; sizinle iftihar ediyorum. 2 yıldır bu defile yapılıyor, Belde Evlerimizde ürettiğiniz ürünlerin yine Belde Evi'ndeki arkadaşlarımız tarafından sunulması çok güzel. Tepebaşı artık bir moda merkezine de dönüştü. Her sene büyüyerek gidiyoruz. Gelişmenin en önemli etkeni eğitimdir. Belde Evleri'nde çok ciddi bir eğitim var, gelişmenin neticesinde kültür oluyor. Yaptığımız geziler ve diğer etkinliklerle insanlarımızın dünya görüşleri değişiyor. Bakın bir etkinlik ile bu kadar insan bir araya geliyor, güzellik bu işte. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da daha güzel şeyler yapacağız. Bu azıcık üstü örülü oy isteme gibi oldu, birbirimize çok inanıyor ve güveniyoruz. Ben inanın oy istemeye utanıyorum çünkü hiçbir şeyi oy için yapmıyorum. Bu yaptığımız şeyler ekip işi, koca bir aileyiz. Kadınların ezilmesini, itilmesini, kakılmasını hazmedemiyorum. Sizin yüzünüzün gülmesi çok önemli. Kadının yüzü gülerse kocasının da çocuklarının da komşularının da yüzü güler. Hayat Tepebaşı'nda diye boşuna demedik. Bugün bir belediye başkanı gelse ve şu topluluğun güzelliğini görse kıskanır. Bu tamamen sizinle Tepebaşı Belediyesi arasındaki güvenden kaynaklanıyor. Bu projeleri nasıl yaptığımızı soruyorlar; tamamen güven meselesi, diyorum. Bu güzelliği hep beraber sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Ataç'ın Alzheimer Konuk Evi, Gençlik Merkezleri, Engelliler Montaj Atölyesi ve Gökkuşağı Kafe gibi projelerden de bahsettiği konuşmada katılımcı kadınlar da söz alarak hizmetlerde duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda daha sonra Belde Evleri giyim kursiyerlerinin 2018 yılı boyunca hazırladığı elbiseler ve çanta, şapka gibi aksesuarlar yine kursiyer kadınların mankenliğini yaptığı defile ile beğeniye sunuldu. Defilede ayrıca “Çocuk yaşta evlilik suçtur” yazılı pankart eşliğinde çocuk gelinlere dikkat çekmek amacı ile hazırlanan elbise de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Defile sonrasında Belde Evleri Gönüllü Eğitmenler Koordinatörü Zişan Kızılcıklı ve etkinlikte emeği geçen eğitmenlere çiçek takdim edildi. Katılımcılardan tam not alan etkinlik alkışlar eşliğinde sona erdi.