El yapımı ürünlerini kaymakam ve belediye başkanına hediye ettiler

Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri öğrencileri gıda laboratuvarında ürettikleri el yapımı cevizli sucukları, ananaslı, yeşil elmalı ve reyhan şerbetli lokumu, narlı cezerye ve kendilerinin yaptığı organik meyve kurularını Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e tanıttı. Hazırlanan mamuller Başkan Alp ve Kaymakam Atak'ın beğenisini topladı. Gıda Teknolojisi bölümü öğrencileri aynı zamanda laboratuvarda ürettikleri el yapımı zeytin, çiçekli dezenfektan ve zeytinyağlı sabunları da hediye etti.