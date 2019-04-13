Elazığspor kritik deplasmanda mağlup

Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, Eskişehirspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bundan sonra oynayacağımız maçları bize denk takımlarla oynayacağız. Şimdi kalan 5 maçımızı da öyle düşüneceğiz. Geleceğe umutla bakacağız. Bugünden itibaren bitti diyemeyiz" dedi.

Spor Toto 1 .Lig'in 29. haftasında Birevim Elazığspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup oldu. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, “Ev sahibi ekiple önemli bir maç oynayacaktık. Planlamamız ilk yarı itibariyle tuttu gibi. Ama ikinci yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Ev sahibi ekip taraftar avantajını iyi kullanarak bize baskı kurdu. Duran toplardan yediğimiz iki gol ile oyundan biraz kopmuş olduk. Oyunun son bölümünde ise uzun toplarla skor bulmaya çalıştık. Orada da kaptırdığımız bir topla da maçın skoru belirlendi. Maçı kaybettik, üzgünüz. Bundan sonra kalan maçları düşünüp geleceği öyle planlayacağız” dedi.

“Geleceğe umutla bakacağız”

Ligde kalma umutlarıyla ilgili soruya Aksu, “Oyuncu kendisi devam edebileceğini söyleyince orada kendisine bir müdahale söz konusu olmadı. Darbe aldığını söyledi. Devam edemeyeceğini gol yedikten sonra anladık. Sol bek sakatlandıktan sonra oraya bir çare bulunamadı. Orada o arkadaşımızı oynatmayı düşünüyorduk. Bu maçta da maalesef rakip oradan baskı yaptı. Eskişehirspor 28 puana sahip. Bizden 5 puan öndeydi. Eskişehirspor büyük bir camia. Daha önce düşündüğümüzde de biz onların bu potada olmayacağını düşünüyorduk. Bundan sonra oynayacağımız maçları bize denk takımlarla oynayacağız. Şimdi kalan 5 maçımızı da öyle düşüneceğiz. Geleceğe umutla bakacağız. Bugünden itibaren bitti diyemeyiz” şeklinde yanıt verdi.