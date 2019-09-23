"Elden Ele Telden Tele" konseri

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Amfi Tiyatro'daki konsere, Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ile Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta'nın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Solistliğini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Dr. Ögr. Üyesi Seher Atmaca'ın üstlendiği konserde; bağlamada Muharrem Atabay ve Aydın Ünal, garmonda Rafik Askerzade, kaval-meyde İbrahim Eke, kabak kemanede Abdullah Şen, klavyede Azızagha Gurbanov, gitarda Önder Çakır ve ritimde ise Hakan Bozdağ yer aldı.

Konserde, “Seher Yeli Nazlı Yâre”, “ Eziz Dostum Mennen Küsüp”, “Gara Gözün Ay Badam”, “Şu Kışlanın Kapısına”, “Aylı Gece Serin Külek Göy Çemen”, “Ağlatma Gelem”, “Çırpınırdı Karadeniz” “Yalancısın İnanamam”, “Senden Bana Yar Olmaz (Deyişme)”, “Değme Felek”, “Sararmışam Solmuşam”, “Sen Küçüksün Ölemezsin”, “ Reyhan”, “Ne Oldu”, “Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem”, “Bu Dağdan Aşmak Olmaz” ve “Gaş Gabağın Yerle Gedir” eserleri Eskişehirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.