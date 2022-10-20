İhlas Haber Ajansı

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Ele geçirilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Eskişehir’de suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 2 şüpheli yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir'de suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 2 şüpheli yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucun şüpheli olarak tespit edilen V.İ. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak V.İ. ve B.E. isimli şahıslar yakalanırken, ele geçirilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

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