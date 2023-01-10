Elektrik kutusunun üstündeki pozitif mesaj

Bir elektrik kutusunun üstüne yapılan grafitinin üzerinde bulunun yazıdaki 'Bugün' kelimesinin silinmesi yüzleri gülümsetti.

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki hemen hemen tüm elektrik kutularının üstüne çeşitli resimler yapıldığı biliniyor. Kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen resimlerin arasından “Her zaman çok güzelsiniz” yazan bir elektrik kutusu gözlere çarpıyor. “Bugün” yazısının üstünün çizilip “her zaman” yazılmış olması da dikkatlerden kaçmadı. Bazı elektrik kutularının üzerine yapılan güzel resimler vatandaşlardan olumlu yorumlar alıyor.