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Elektrikli bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Ayvalı Sokak'ta bulunan apartmanlardan birisine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs girdi. Güvenlik kamerasını fark ettikten sonra garaj kısmından çıkmayan şüpheli, içerde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Kafasına geçirdiği kapüşon ile kameraya sırtını dönerek apartmandan çıkan şüpheli, çaldığı elektrikli bisiklet ile kayıplara karıştı.


Durumu fark eden bisiklet sahibinin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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