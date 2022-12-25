İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli bisiklet ve motor hırsızı 4 kişi yakalandı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde elektrikli bisiklet ve motor çaldığı iddia edilen 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elektrikli bisiklet ve motor çaldığı iddia edilen 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 21 Aralık Çarşamba günü meydana gelen elektrikli bisiklet ve motor hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Elektrikli bisiklet ve motor çaldığı iddia edilen K.K., N.K., İ.S.T. ve M.H. isimli şüphelilerin yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandıkları öğrenildi.

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