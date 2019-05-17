Eskişehir Kent Konseyi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma gurubu ile TMMMO Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından 'Elektriksel Güvenlik Paneli' düzenlendi.

Haller Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapılan panelin açılış konuşmasını yapan Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, ülkemizde 1987 yılından itibaren her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri düzenlediğini belirterek, amacın “İş Sağlığı ve Güvenliği" bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmak olduğunu söyledi.

Ülkemizin iş kazalarında ön sıralarda yer aldığını belirten Kelleci, “2019 yılının Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 125 işçi çeşitli nedenlerden dolayı geçirmiş olduğu iş kazaları sonucu yaşamını yitirmiştir. Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 145 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Her yıl yaşanan iş kazaları artık iş kazası olarak tanımlanmaktan çıkmış, ‘iş cinayetleri' olarak anılır olmuştur. Üstüne üstlük çalışma yaşamındaki bu korkunç tablo, iktidar tarafından kader olarak değerlendirilebilmekte, ölümlerin işin doğasında olduğu söylenebilmektedir” dedi.

İşçi ölümlerinin altında yatan temel nedenin, sağlıklı ve güvenli çalışmanın maliyet odaklı olarak değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci şunları söyledi:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 22. ve 25. maddelerinde de yer aldığı gibi, sosyal yaşam içerisinde sosyal güvenlik hakkı tüm bireylerin temel hakkıdır. Bunu sağlamak devletin asli görevleri arasındadır. İşçi sağlığı ve güvenliğinin temel unsurları olan işveren/sermaye, emekçiler ve devletin yanı sıra; sendikalar, meslek örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütlerine de bu alanın düzenlenmesinde görevler düşmektedir. Nitekim bugün burada siz değerli katılımcılarla bir arada olmamızın da nedeni Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak Eskişehir Kent Konseyi'nin de değerli katkılarıyla birlikte düzenlemekte olduğumuz ‘Elektriksel Güvenlik Paneli'dir. Panelimizin oturum başlıkları Evlerde Güvenli Elektrik, Elektriksel Yangınların Nedenleri, Sokakta Elektriksel Güvenlik Şeklinde belirlenmiştir. Üç farklı oturumda, konusunda uzman panelistlerimizle birlikte günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaşabildiğimiz elektrikle ilgili güvenlik konularını tartışacağız. Elektrikli aletlerin artması, günlük hayatımızda eskiye oranla çok daha fazla yer alması nedeniyle sıklıkla karşılaşılan elektrik arızaları ve buna bağlı güvenlik riskleri, yangınlar; sokakta, parklarda, bahçelerde, okullarımızda, çocuklarımızın oyun alanlarında kullanılan elektrikli cihazlar ve bunların yanlış kullanımı nedeniyle oluşabilecek güvenlik riskleri ve alınabilecek tedbirler panelimizde değerlendirilecektir. Panelimizin verimli ve başarılı geçmesini temenni ederi tüm halkımıza faydalı olmasını, Elektrik Kaynaklı kazaların, yaralanma ve ölümlerin azalmasını dileriz.”

Daha sonra kürsüye gelen Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, şehir dışından gelen panelistlere ve konuklara hoş geldin diyerek, paneli izlemeye gelen Sabiha Gökçen MTL öğrencilerine de öğütlerde bulundu. Akçasoy, “İnsan hayatı kadar değerli bir şey yok. Göz ardı etmek mümkün değil. Hayatın tüm alanında güvenlik çok önemli. İşyerinde güvenlik, sokakta güvenlik. Yani daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Yaşamamız için, çocuklarımız için çok dikkatli olmalıyız, güvenliğe önem vermeliyiz” diye konuştu.

Daha sonra panele geçildi. Oturumlarda izleyicilerin soruları panelistler tarafında yanıtlandı.