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Elektronik eşya kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı

Eskişehir’de elektronik ürün kaçaklığı yaptığı tespit edilen 5 kişi, kaçak ürünlerle birlikte yakalandı.

Eskişehir'de elektronik ürün kaçaklığı yaptığı tespit edilen 5 kişi, kaçak ürünlerle birlikte yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince cep telefonu ve eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik il merkezi ve Çifteler ilçesinde operasyon düzenlendi.


Yapılan operasyonda; 64 adet cep telefonu, 391 adet hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı gibi kaçak elektronik eşyalar başta olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL değerinde 455 adet kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi yakalandı.

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