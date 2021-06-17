Elindeki tarihi eserleri satamadan yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser satmak isteyen bir kişi, amacına ulaşamadan Meryem Ana heykeli ve bronz haç ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu E.Ç. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından takibe alınan şüphelinin Çifteler ilçesinde olduğunun tespit edildi. KOM Şube ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli E.Ç., Çifteler-Emirdağ karayolu Sakarıbaşı mevkiinde aracıyla seyir halindeyken durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan arama neticesinde; Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet bronz Meryem Ana Heykeli ile (1) adet bronz haç ele geçirildi.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli E.Ç. “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.