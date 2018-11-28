Emek Gençlik Merkezi'nden Yunus Emre Gözlem Evi'ne gezi

Emek Mahallesi'nde yer alan Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Gözlem Evi'ne gezi düzenledi.

İlköğretim 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı gezide, gençler teleskop ile gözlem yaptı. Uzay bilimi konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen gezide, gençlere uzay ve gezegenlerle ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Gençlerden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür

Evren ve gezegenler ile ilgili merak ettiklerini Üniversitesi Yunus Emre Gözlem Evi yetkililerine soran gençler, hem öğrendi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Kendileri için projeler üreterek çalışmalar yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u çok sevdiklerini söyleyen Gençler, yapılan çalışmaların devam etmesini beklediklerini ifade ederek Başkan Kurt'a teşekkür ettiler.