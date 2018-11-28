İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emek Gençlik Merkezi'nden Yunus Emre Gözlem Evi'ne gezi

Emek Mahallesi’nde yer alan Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Gözlem Evi’ne gezi düzenledi.

Emek Mahallesi'nde yer alan Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Gözlem Evi'ne gezi düzenledi.


İlköğretim 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı gezide, gençler teleskop ile gözlem yaptı. Uzay bilimi konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen gezide, gençlere uzay ve gezegenlerle ilgili önemli bilgiler aktarıldı.


Gençlerden Başkan Kazım Kurt'a teşekkür


Evren ve gezegenler ile ilgili merak ettiklerini Üniversitesi Yunus Emre Gözlem Evi yetkililerine soran gençler, hem öğrendi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Kendileri için projeler üreterek çalışmalar yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u çok sevdiklerini söyleyen Gençler, yapılan çalışmaların devam etmesini beklediklerini ifade ederek Başkan Kurt'a teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.