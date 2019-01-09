Emekleri sergi ile taçlandı

90 kursiyerin 300 eserinin yer aldığı sergi, görenlerden beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Belde Evi'nde gerçekleştirilen kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimler ile ürettikleri el emeği ürünleri sergiliyor. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen karma serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Sarar Şirketler Grubu Protokol Müdürü Alaattin Çoban'ın yanı sıra eğitmenler, vatandaşlar ve çok sayıda kursiyer kadın katıldı. Bahçelievler Belde Evi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile başlayan törende katılımcılar, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi alanını gezdi. Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bugün burada Belde Evleri'nin ne kadar güzel bir amaca hizmet ettiğinin ispatını yaşıyoruz. Sadece Bahçelievler Belde Evi'nden, 2018 yılında iş yerlerini açarak 3 kadın kursiyerimiz kendi işinin patronu olmuş. Yine geçtiğimiz yıl merkezimizde düzenlenen kurslardan 445 kursiyerimiz faydalandı. Açılan kurslar arasında dekoratif boyama, keçe yapımı, bağlama, kişisel cilt bakımı, halk oyunları, takı yapımı, kağıt rölyef ve örgü tığ şiş işi gibi eğitimler yer alıyor. Bu kurslara düzenlenen eğitim seminerleri, kültür turları gibi etkinlikleri de dahil ettiğimizde, Bahçelievler Belde Evi'nden faydalanan kişi sayısı bin 155'e ulaşmış. Burada gezdiğimiz sergide ise kağıt rölyef, dekoratif boyama ve takı yapımı kurslarına katılan 90 kursiyerin el emeği ile ürettiği 300 ürünü görüyoruz. Sergiden elde edilecek gelir de İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na bağışlanacak. Kendilerini geliştirerek üretim yapan, bu üretimi sergileyerek gelirini bağışlayan tüm kadınlarımızı içtenlikle kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizler yeter ki böyle ilgi gösterin, Belde Evlerimiz ve diğer sosyal etkinliklerimiz ile bizler de sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra kursiyer kadınlar, Başkan Ataç'a kendi elleri ile yaptıkları Tepebaşı Belediyesi logolu bir anahtarlık askısı armağan etti ve “Verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Bu anahtarlığı hazırlarken inşallah yeni dönemde de bizim desteklerimiz ile yeniden Tepebaşı Belediyesi'nin anahtarını buraya asarsınız diye düşündük” ifadelerini kullandı.

Aldığı hediyeden dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da kursiyer kadınlara teşekkür etti. Etkinlik, Başkan Ataç'ın kadınlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. Atila Özer Karikatürlü Ev'de yer alan sergi, 10 Ocak tarihine kadar görülebilecek.