Emirdağlılar Vakfı'nda burs sistemi online ve şeffaf

Bu yıl online olarak başvuruları ve başvuru sahiplerinin durumunu bildirir belgeleri kabul edecek olan Emirdağlılar Vakfı oluşturdukları kabul kriterlerine göre de her öğrencinin başvurusunu tamamladığında aldığı puanı görebileceği şeffaf bir süreç oluşturdu. Bağışçıların ve bursiyerlerin bursun doğru adrese teslim edildiğinden şüphesinin olmaması bizim için çok önemli diyen Emirdağlılar Vakfı Başkanı Dr. Veli Görkem Pala; hem bağışçılara hem de bursiyerlere çağrıda bulundu. Başkan Dr. Pala “Bizim vakfımız bir eğitim vakfı. Eğitim faaliyetlerimiz maalesef pandemi sebebi ile çeşitli kesintilere uğradı. Şimdi yeni bir yol yeni bir dönem başlıyor. Bu yıl ilk kez Türkiye'de henüz birçok köklü vakıfın kuramadığı bir burs dağıtım sistemi alt yapısı kurduk. Bu yıl 15 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında www.emirdagburs.org adresi üzerinden bursiyerlerimiz tüm başvuru ve evrak işlemlerini gerçekleştirebilecek; hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacağına hakim olabilecek, aynı zamanda da beyan ettiği bilgi ve belgelerle bu kriterlere göre kaç puan aldığını başvurusunu tamamladığında görmüş olacak.

2 ayrı komisyon evraklar ile beyan edilen bilgilerin doğruluğunu teyit edecek sonra da öğrencimizin burs almaya hak kazanıp kazanmadığı ortaya çıkmış olacak. Bu sisteme muhtemelen 1 Ekimden itibaren burs verenlerimizin de rahatlıkla bağışta bulunabilmesi sağlanmış olacak. Güvenli bir sistem yoluyla burs verenimiz aylık kredi kartından talimat vererek otomatik olarak bursiyerlerimize katkı sağlamış olacak üstelik bunu hiç zorlanmadan ve dilediği miktarda yapabilmiş olacak. Bu şu anda pek çok güçlü vakfın bile kuramadığı bir alt yapı. Buradan bağışçılarımıza sesleniyorum emanetleriniz emin ellerde ve yerine teslim olacak. Adil ve yalnızca ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerimize ulaşacak. Lütfen öğrencilerimizi yalnız bırakmayın. Sağlayabildiğimiz kadar fazla sayıda öğrencimize burs sağlamak istiyoruz” dedi.