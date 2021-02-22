Emlakçılar “Hibrit” eğitim bekliyor

Eskişehir'deki üniversitelerin “Hibrit eğitim” modelini tercih etmesi durumunda emlak sektöründe haraketlilik yaşanacağını belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Kiraların ciddi oranda düşmesine rağmen, yaklaşık 1 yıldır kiralık evler boş kaldı. Bize göre hibrit eğitim modeli herkesi rahatlatacak bir model olacaktır” dedi.

Üniversite kenti olarak bilinen Eskişehir'de, korona virüs salgını nedeniyle üniversitelerin yaklaşık 2 dönem kapalı kalması emlak sektörünü neredeyse durma noktasına getirdi. Pandemi dolayısıyla kiralık ev fiyatları ciddi oranda azalırken, normal dönemde aylar öncesinden kiralanan evler boş kaldı. Eğitim sürecinin tamamen uzaktan yapılması durumunda Eskişehir emlak piyasasının batacağını ifade eden Gazi Çelik, sektörün hareketlenmesi ve salgının ekonomik sonuçlarının bir noktada azaltılması için üniversitelerde “Hibrit eğitim” modelinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

“Gençlerimizin tedbirlere uyarak hareket edeceğine inanıyoruz”

Eğitim sürecinin kademeli olarak başlatılması durumunda virüsten korunacak tedbirlerin rahatlıkla uygulanabileceğini söyleyen Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir'de emlak sektörü zor günler yaşıyor. Pandeminin en çok etkilediği kesimlerin başında geliyoruz. Ülke genelinde bulunan bazı üniversitelerde hibrit eğitim modeli uygulanırken, Eskişehir'deki üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Virüs nedeniyle herkes zaten bunaldı. Öğrenciler ve aileler normal hayata dönmek istiyor. En azından bazı alanlardaki eğitimlerin yüz yüze yapılması, birçok vatandaş için iyi olacaktır. Herkesin bir anda okula girmesinden ziyade bazı öğrencilerin kademeli olarak örgün eğitim görmesi güzel olacaktır. Gençlerimizin tedbirlere uyarak hareket edeceğine inanıyoruz. Böylelikle birçok sektörde hareketlilikte artacaktır. Kiraların ciddi oranda düşmesine rağmen, yaklaşık 1 yıldır kiralık evler boş kaldı. Bize göre hibrit eğitim modeli herkesi rahatlatacak bir model olacaktır” şeklinde konuştu.